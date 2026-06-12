◇交流戦オリックス―阪神（2026年6月12日京セラドーム）センス・トラスト社がスポンサーの「センス・オーナーズデー」として開催され、大阪桐蔭野球部OBで人口10万人当たり6例未満の「希少がん」との闘病を続ける福森大翔さんが始球式に登板した。福森さんはオリックス・森友と大阪桐蔭時代の同期生で、ともに13年の春夏の甲子園を戦うなど苦楽をともにした。昨年も6月15日のオリックス―巨人戦で特別始球式に登場。森