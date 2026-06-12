Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が12日、都内で行われた主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』初日舞台あいさつに登壇した。劇中ではクズでニートな6つ子を演じるメインキャストだがアイドル“F6”としてライブシーンにも挑戦。川村泰祐監督が裏で「MAX難しいダンス」を要求していたことが明らかになった。【写真】さわやか笑顔！スーツでにこやかな正門良規川村監