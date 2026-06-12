「オリックス−阪神」（１２日、京セラドーム）阪神の村上頌樹投手が西川龍馬外野手と紅林弘太郎内野手に連続本塁打を許した。立ち上がり、１死を取った後だった。西川に初球の直球を捉えられ、打った瞬間の一発。さらに続く紅林には変化球を左翼席へ運ばれた。前カードのソフトバンク戦（ペイペイ）では３戦で計１０被弾。これが２０００年以来、２６年ぶりの屈辱的な記録だった。場所を京セラドームに移しても、負の連