テレビ朝日系「かまいガチ」が１０日に放送され、かまいたち・山内健司、濱家隆一がＭＣを務めた。この日は「俺の下積み飯」。マユリカ・中谷、阪本、ドンデコルテ・渡辺銀次、小橋共作が若手時代を支えた「下積み飯」を披露した。マユリカの下積み時代を振り返る中で、山内は「ハイヒールさんの漫才中にタバコ吸ってたのは？舞台の後ろでタバコ吸ってたん？」と若手時代の中谷のヤバすぎる過去を暴露。中谷は「やめとけよ！