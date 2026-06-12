◇第97回都市対抗野球2次予選近畿地区第4代表トーナメント2回戦パナソニック1―4ミキハウス（2026年6月12日大阪シティ信用金庫スタジアム）社会人野球の都市対抗野球は12日、近畿地区第4代表トーナメント2回戦が行われ、今シーズン限りで休部するパナソニックがミキハウスに1―4で敗れ、2年ぶりの予選敗退が決まった。想像以上の重圧が選手たちを襲った。1―4で敗れた初戦のニチダイ戦に続き、打線が3安打1得点と振るわ