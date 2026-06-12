※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年7月号からの転載です。 「じゃあ、なんで風林火山を旗印にしたんだ？」学生時代、孫子の『兵法書』を紐解いたとき、木下さんの信玄に対する疑問は深まったという。「無理攻めはするなとか、孫子が説いていることに則らず、博打みたいな戦い方をしてるのに、なぜ信玄は『兵法書』の文言を旗印にしたんだろう？ と。そして史実を見ると、今も静岡の人から嫌がられているほど、略奪の限りをつ