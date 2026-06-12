ドジャースのリリーフ、ベン・カスペリアス投手の恋人で、モデルのアマンダ・サマーさんが、有名ブランドの公式サイトにモデルとして登場している。ＰＵＭＡのゴルフブランド「ＰＵＭＡＧＯＬＦ」のアメリカの公式サイトにノースリーブのワンピースなどのウェアを着て登場。街でも着れそうな洗練されたお洒落で可愛いデザインのウェアを着こなしている。「ドジャース奥さま会」でもおなじみとなってきたアマンダさんは今回