【漫画】本編を読む古今東西愛されている物語に、かわいくて、ふてぶてしくて、愛くるしいねこが登場することで、新たなステキ展開をお届けする『よっ！ねこむかしばなし』（ぱんだにあ/KADOKAWA）。「オルフェウスとエウリュディケ」は、ギリシャ神話の1つである。竪琴の名手オルフェウスは、美しいニンフのエウリュディケと結ばれるものの、彼女は毒蛇に噛まれ亡くなってしまう。妻を取り戻すため、オルフェウスは冥界へ。