【漫画】本編を読む『駐在さんとわたし』（尚騎ユウ/ぶんか社）は、田舎町に暮らすヤンキー女子高校生と、都会から赴任してきた駐在警官との出会いを描いたヒューマンドラマである。SNSで反響を呼んだ作品が書籍化された話題作だ。山と国道に挟まれた小さな町を舞台に、不器用な人々の心の変化が紡がれていく。主人公・うららは、つづみ町で暮らす高校生。気が強く、周囲からはヤンキーとして見られているが、その内側には過去に