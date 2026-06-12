子どもが就職して世帯年収が増えると、公営住宅の収入基準を超えるのではないかと心配になることがあります。公営住宅の家賃は、世帯の収入をもとに決まるため、同居する子どもの収入が増えれば、家賃が上がる可能性があります。 ただし、上がる金額は全国一律ではありません。自治体、住宅の条件、世帯の所得、収入超過者に該当するかどうかによって変わります。まずは、収入申告の内容と自治体の家賃計算を確認しましょう