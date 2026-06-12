2000年から放送されている警察ドラマ「相棒」（テレビ朝日系）は、なぜ長い人気を誇るのか。社会学者の太田省一さんは「主人公・杉下右京がタッグを組む“相棒”のほかに、ドラマを名作たらしめる“もう一人の相棒”の存在が大きい」という――。※本稿は、太田省一『「相棒」大全25周年を迎えた傑作刑事ドラマ大研究』（河出新書）の一部を再編集したものです。写真＝時事通信フォト人気刑事ドラマシリーズ「相棒」の劇場版第2