転職した友人から「サインオンボーナスとして100万円をもらった」と聞くと、「入社するだけでそんな大金がもらえるのは怪しいのでは？」と感じる人もいるでしょう。しかし、サインオンボーナスはさまざまな企業で行われています。 ただし、受け取る前に条件を確認しないと、退職時に返還を求められる可能性もあります。この記事では、サインオンボーナスの仕組みや注意点をわかりやすく解説します。