「不動産投資はお金持ちがやるもの」というイメージを持つ人は少なくありません。しかし実際には、金融機関のローンを活用して投資用不動産を購入する人も多く、年収500万円前後の会社員が不動産投資を始めるケースもあります。 本記事では、年収500万円・貯金200万円という条件で不動産投資を始める場合の現実性や注意点について解説します。 年収500万円・貯金200万円でも不動産投資は始められ