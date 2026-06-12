石川県奥能登の新病院に分娩機能を導入するかどうか。医療従事者の確保などさまざまな課題が挙げられている中、12日、専門家を集めた初めての分科会が開かれました。奥能登4病院の機能強化に向けて整備が検討されている新病院。その機能として大きな課題となっているのが産科医療です。分娩機能を持たせるかどうか。それを専門的に議論する分科会が開かれ、金沢や能登の医療関係者らが出席しました。 新病院を巡っては奥能登