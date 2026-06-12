かつて血液がんは、5年生存率が低く、不治の病と言われていた。しかし近年、その認識は大きく変化している。目覚ましい勢いで研究開発が進むなか、鳥取大学医学部附属病院では施設認定を取得するための体制を整え、新たな治療法の導入に精力的に取り組んできた。血液がんの最前線をリポートする――。※本稿は、鳥取大学医学部附属病院広報誌『カニジル 22杯目』の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kritdarat Atsadayu