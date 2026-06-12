国会では「個人情報保護法」改正にむけて審議が進んでいる。規制を緩和することで、AIの国産を後押しする狙いがある。医師の木村知さんは「このまま突き進むのは拙速としか言いようがない。患者の診療データが外国企業に渡るリスクも指摘されているが、真の問題はもっと根幹にある」という――。■「名前を消せば済む」という話ではない皆さんは、診察室というなかば「密室」の空間で、信頼した医師にご自身の健康上の問題や生活の