ENHYPENが、6人体制となって初の新曲をリリースする。ENHYPENは6月29日、日本デジタルシングル『We’ll Be Fine』をリリースする。【写真】「イケ散らかしすぎ！」ニキ、ワイルドな色気『We’ll Be Fine』は、親しい友人たちとの旅で感じる感情を描いた楽曲で、新たなスタートへのときめきや心地よい緊張感が込められている。所属事務所BELIFT LABは、「この楽曲にはENHYPENならではの爽やかさとポジティブなエネルギーが詰まって