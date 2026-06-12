◆男子バレーボール◇全国高校総体道予選札幌大谷２−０酪農学園大とわの森三愛（１２日、函館サーモン・まるなまアリーナ）男女の決勝が行われ、男子では札幌大谷が２年ぶり２度目の北海道代表切符を勝ち取った。Ｕ―１６日本代表で主軸を務める小西出隼翔（１年）が最後のスパイクを決めるなど、各学年がバランスの取れた構成で、奪還に成功。三原隆佑監督（３６）は「選手が戦術通りに頑張ってやってくれた」と称賛した。