フリーの森千晴アナが１２日までに自身のＳＮＳを更新。動物愛護センターを訪れた様子を公開した。森アナは「京都動物愛護センターと、野犬を捕獲・譲渡を行う団体を取材したときの記録を」と書き始め、「子猫にミルクをあげるお手伝いもさせて頂きました繊細な作業で、子猫がミルクを拒んだとしても死なせないために飲んでもらう。施設の方の責任と大変さを間近で見ることができました。」とつづり子猫にミルクをあげる写真