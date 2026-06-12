◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１２日、栗東トレセンＧ１初挑戦となるスティンガーグラス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キズナ）はＣＷコースで４ハロン６５秒０―１４秒４をマークし、状態のよさを感じさせた。７枠１４番と外めの枠に入ったが、「もともと、１週前に望来（岩田）が乗った時に『外枠が欲しいね』という話をしていたんですよ」と友道調教師は明かす。前進気