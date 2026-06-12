雨で濡れた靴下を、会社や学校などの外出先で乾かす方法を検証しました。タオルで水分を移す方法、熱湯を入れたペットボトルで乾かす方法、乾燥機の使用を比較。その結果、タオルは乾燥時間の短縮に有効で、ペットボトルは短時間で高い乾燥効果が得られることが分かりました。乾いたタオルに包んで脱水する方法乾いたタオルの上に靴下を置いて包み、上から押したり軽く絞ったりすることで、水分をタオルに移していきます。シンプル