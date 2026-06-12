【カンザスシティー（米ミズーリ州）１１日＝岡島智哉】オランダ代表に“ピリピリムード”が漂ってきた。ベースキャンプ地のカンザスシティーで１１日、冒頭１５分を報道陣に公開するトレーニングを実施したが、守護神のＧＫファンブルッヘン（ブライトン）は２日連続でピッチに姿を見せなかった。＊＊＊ＧＫ陣は報道陣の目を避けるように、取材エリアから遠く離れたサブグラウンドで、ひっそりと調整を行った。８日