阪神８Ｒの３歳上１勝クラス（牝馬限定、芝１６００メートル＝１５頭立て）には、今後の飛躍を目指す３歳馬に好素材がそろった。なかでも注目はアイニードユー（牝３歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファインニードル）。エルフィンＳ３着、報知杯ＦＲ３着、桜花賞４着に好走した実力馬。年明け４走目と強行軍だった前走後はレース間隔を空けて、リフレッシュ。ここから再始動で、引き続き川田将雅騎手とのコンビを組み、Ｇ１で好走