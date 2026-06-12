お笑いコンビ「チキチキジョニー」の岩見真利と石原祐美子が１２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。「本物の天然」と思う芸能人の実名を明かす一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは本物の天然に出会ったことがありますか？」について聞かれた岩見は「あります」と即答。「ウチの松竹芸能の大阪所属の先輩・森脇健児さん。これはすごいで