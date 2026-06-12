長野県千曲市に住む70代の女性が、約2200万円をだまし取られる「電話でお金詐欺」の被害にあっていたことが分かりました。今年3月中旬、女性宅に日本郵政を名乗る男から「あなたの名義で違法な荷物が送られている」「警察へ電話をつなげます」などと電話がありました。さらに、警察官や検察官を名乗る男から「あなたが犯罪に関わっていないか調べるために逮捕する」「あなたが持っているお金を調べる必要がある」などと言われ、指