(C)Ikka Matsuki/Shogakukan/NIPPON SANGOKU Partners アニメ「日本三国」が、Prime Videoで4月に配信開始した新作アニメシリーズで視聴者数No.1を記録。Prime Videoの非英語圏TVシリーズ視聴数TOP10ランキングにも2週連続でランクインした。 同作は松木いっかによる同名コミックスが原作。アニメ制作はスタジオカフカで、Amazon MGMスタジオが共同製作として参画。Prime Videoで毎週日曜21時より新エピソ}