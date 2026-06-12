１０日、半月里村の一角。（寧徳＝新華社記者／張笑宇）【新華社寧徳6月12日】中国福建省寧徳市霞浦県渓南鎮の北東部に位置する半月里村は、地形が半月のように見えることから名付けられた。少数民族ショオ族の古跡が比較的集中し、清代の建築群が広範囲にわたり保存されている。ショオ族の人々が集まって暮らし、同民族の婚礼習俗や小説歌（民謡の一種）など七つの無形文化遺産がほぼ完全な形で継承されている。地元ではここ