“女の子の人生を応援する”をブランドパーパスに掲げるウンナナクールから、「ハリー・ポッター」とのコラボレーション第3弾が登場しました。今回は『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』の世界観をテーマに、ホグワーツ四寮のエンブレムやホグズミードの人気菓子店「ハニーデュークス」、忍びの地図などをモチーフにした特別なコレクションを