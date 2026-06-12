高市政権が目指す憲法改正に関連し、その具体的な手続きを定めた国民投票法改正案の審議が行われています。日本テレビ政治部の大神櫻子記者とポイントについてお伝えします。■史上初の国民投票は来年秋にも？急ピッチで“下準備”――改めて、この国民投票法とはそもそもどういう法律なのでしょうか？憲法改正は国会の発議と、国民投票という2段階で行われます。今回の「国民投票法」は、国民が直接、憲法改正の賛否を表明する