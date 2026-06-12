なにわ男子・藤原丈一郎、高橋恭平が、14日＆21日放送のポケモンの情報バラエティー番組『ポケモンとどこいく！？』（テレ東系 毎週日曜 午前7時30分）に初出演することが発表された。【写真】ポケモンと運動会するなにわ男子・藤原丈一郎＆高橋恭平14日、21日のポケどこでは、2週連続でポケモン30周年特別企画「出会いの数だけポケだちカップ」の様子をOA。ポケモンと同じ年に産まれたなにわ男子・藤原と、色違いのポケモンだ