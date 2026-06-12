▽カタール―スイス（日本時間14日午前4時・サンフランシスコ）3大会連続16強のスイスが優位。シャカを軸に攻守の切り替えが速く、経験値でも勝る。カタールは守勢に回りそう。粘り強く耐え、まずはW杯で初の勝ち点をつかみたい。▽ブラジル―モロッコ（日本時間14日午前7時・ニューヨーク）攻撃力で勝るブラジルが優位だ。左から切り込むのが得意なビニシウスと、モロッコのハキミのマッチアップは注目。モロッコはマズラウイ