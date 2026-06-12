◇プロ野球セ・パ交流戦 オリックスー阪神(12日、京セラドーム)阪神の先発・村上頌樹投手が初回、二者連続でのホームランを浴びました。対する先発はこれが来日初先発となっているペルドモ投手。阪神打線は三者凡退に抑えられ、1回裏のマウンドに村上投手があがります。先頭・宗佑磨選手は2球でゴロに打ち取るも、2番・西川龍馬選手には初球のストレートを振り抜かれ、ライトへの先制ソロ。さらに続く紅林弘太郎選手にも、3球目の