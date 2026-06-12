◇男子下部ACNツアーLANDICCHALLENGE13最終日（2026年6月12日福岡県糸島市芥屋ゴルフ倶楽部＝7293ヤード、パー72優勝賞金324万円）米国育ちでカリフォルニア大バークレー校出身の伴翔太郎（32）が通算11アンダーで同ツアー初優勝を決めた。2日目に首位に並んだ伴は最終日も6バーディー、3ボギーの3アンダー、69とスコアを伸ばし、後続に2打差をつけて逃げ切った。「トップでスタートして少し緊張したが集中もして