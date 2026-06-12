中央日本総合観光機構の総会であいさつする勝野哲会長＝12日午後、長野県松本市官民でつくる中央日本総合観光機構（名古屋市）は12日、中部9県を訪れる外国人客の消費額を2030年に約1兆500億円にする目標を発表した。24年の約2.2倍に伸ばす。実現のため台湾、英国などの旅行会社に商品開発を働きかける方針だ。中期計画に盛り込んだ。9県は富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀。政府は30年に全国の訪日客消