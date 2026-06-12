宇都宮市の市街地など各地でクマの出没が相次ぐ中、警視庁はきょう（12日）、東京の市街地でのクマの出没に備えて、ライフル銃を装備した機動隊員らによる「熊駆除対応プロジェクトチーム」の設置を発表しました。都内では先月、奥多摩町の六ツ石山で登山をしていたロシア国籍の男性（30代）がクマに襲われ重傷を負うなど、クマによる被害が発生しているほか、八王子市などでは目撃情報もあります。警視庁はこうした状況をうけ、都