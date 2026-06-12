サッカーのワールドカップに臨む日本代表にキャプテン離脱という緊急事態発生です。3日後に迫ったオランダ戦へ調整を行った日本代表。この練習前、チームに衝撃が走りました。キャプテン・遠藤航選手（33）が、けがのためチームを離脱。5月の壮行試合で左足首の手術から実戦復帰しましたが、違和感を覚え、別メニュー調整が続いていました。離脱について自身のSNSで「自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。