12日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝160円台前半で取引された。午後5時現在は前日比23銭円高ドル安の1ドル＝160円27〜29銭。ユーロは10銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円39〜43銭。トランプ米大統領が、イランとの戦闘終結に向けた協議内容を「イラン指導部の最高レベルが承認した」と主張したことなどで、終結への期待から「有事のドル買い」を解消する動きが出た。原油先物価格が下落し日本の貿易赤字が和らぐとの見