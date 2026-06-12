BtoBの営業手法として増加傾向にある「メールマーケティング」ですが、「商談につながるメール」と「無視され続け、いずれゴミ箱行きとなるメール」の境界線は、どこにあるのでしょうか。株式会社ラクス（東京都渋谷区）が提供するメールマーケティングサービス『楽楽メールマーケティング（旧配配メール）』が実施した「営業メールの受信実態と『商談化』の分岐点」に関する調査によると、打ち合わせ・商談予約に至った理由は「提