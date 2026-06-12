TXQ FICTION「神木隆之介」は、今年3月にテレ東にて放送されたTXQ FICTION第5弾。監督は「フェイクドキュメンタリーQ」の寺内康太郎が務め、プロデューサーとして大森時生（テレビ東京）、「ミッシング・チャイルド・ビデオテープ」の近藤亮太、「ゾゾゾ」「フェイクドキュメンタリーQ」の皆口大地が参加。そして、主演を神木隆之介が務め、放送後はもちろん、放送前からも大きな話題となりました。【動画】“マジやば”な怪談や都