6月7日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、広島市で出会ったみなさん（30代）の家について行きました。【動画】ベビーカーに豚を乗せて飲む女性…西荻窪の豪邸から福岡に移住したワケ＆北千住の路上でおじさん同士バトル！？広島駅付近にある居酒屋で、ベビーカーに豚2匹を乗せて飲んでいる女性を発見！東京から来たそうで、「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと、笑顔でOK。日を改