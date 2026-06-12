若者への薬物の広がりが懸念されるなか、薬物乱用の防止に取り組む県内の関係機関が集まり対策会議が行われました。 会議には県や県警、中四国厚生局の麻薬取締部など２０の機関や団体が参加し、去年の薬物の取締り状況などが報告されました。 県警によりますと去年１年間で大麻の使用や所持などで検挙された人は県内で過去最多の１０３人となっていて、そのうち約７５％が３０歳未満だということです。 県健康福祉局薬務課