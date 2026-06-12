＜ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース初日◇12日◇上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部（長野県）◇6277ヤード・パー71＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。藤井美羽、鬼頭さくら、石井理緒が6アンダー・首位タイ発進を決めた。【ギア】小さくても飛ぶんです高田菜桜の“クラブ哲学”5アンダー・4位タイに山内日菜子、アマチュアの今西さくら。4アンダー・6位タイには2週連続優勝