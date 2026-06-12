先週の「メモリアル」で惜しくもプレーオフで敗れたライアン・ジェラルド。その使用パターについて、米国スコッティ・キャメロンが気になるSNS投稿をしている。2試合前からルドビグ・オーバーグ（ファントム3.2）も長年のブレード型から替えた「未発表マレット」に注目を促しているのだ。【画像】ジェラルドの『ファントム3』パター「ストロークゲインド：パッティング部門で2週連続1位！ライアン・ジェラルドは『ファントム3』ツ