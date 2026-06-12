＜宮里藍 サントリーレディス2日目◇12日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。「全米女子オープン」帰りの桑木志帆が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル15アンダー・単独首位で決勝に駒を進めた。【写真】天才中学生・ソアのピースが初々しいトータル12アンダー・2位に14歳のソア・キム（韓国）。トータル10アンダー・3位タイには金澤志奈、穴井詩、荒木