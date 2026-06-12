14日放送のMBS／TBS系バラエティー『日曜日の初耳学』（後10：00）に、日本人女性騎手史上初のGI制覇を果たした今村聖奈が登場する。【動画】「後世に残る記録映像」反響続々…今村聖奈のジョッキーカメラ今を彩る現代のカリスマと中継をつなぎ、スタジオ陣全員がインタビュアー。カリスマたちの人生経験から本音や学びを引き出す話題の企画。今回は、若くして世界の第一線で闘う2人の女性カリスマ、JRA騎手の今村聖奈と日本人