熊本市庁舎の建て替え問題です。12日、大西一史市長が示した概算事業費の金額は「1100から1200億円」。これまで発表していた金額の2倍近くとなりました。■大西一史市長「現時点の概算事業費は約1100億円から約1200億円と見込んでいる」総額は、1000億円超えに…12日、大西市長が示した熊本市の庁舎建て替えに必要な概算総事業費の金額です。10年ほど前から検討が続く庁舎の建て替え。熊本市は本庁舎をNTT桜町ビルの敷地に、中央区