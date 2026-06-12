記者会見する民放連の早河洋会長＝12日午後、東京都千代田区日本民間放送連盟（民放連）は12日、経営トップの意識改革や柔軟な労働環境の整備などを会員の放送局に求める「民放業界におけるジェンダー平等推進のための提言」を発表した。早河洋会長は同日の記者会見で「提言を踏まえて業界全体の男女不平等の解消に取り組んでいきたい。これはスタート」と語った。提言は民放連が設置した「ジェンダー平等推進プロジェクト」が