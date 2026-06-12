実業家がプレゼントとしてもらった当時200万円以上したという高級時計を査定に出すと、その衝撃的な査定額にスタジオから大歓声があがる場面があった。【映像】衝撃の査定額がついた高級時計6月11日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた』（ABEMA）が放送。「HYROX（ハイロックス）ジムを開業したい」という夢を語った、2010年の