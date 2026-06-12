新塗装の253系「特急きぬがわ」の車両＝12日午後、栃木県日光市の東武日光駅JR東日本と東武鉄道は12日、東京・JR新宿駅と栃木県日光市の東武日光駅・鬼怒川温泉駅の直通運転開始20年を記念し、特急きぬがわの新塗装車両を公開した。群青色を基調に黄色の線をあしらい、13日から運用する。JR保有の253系2編成のうちの1本で、もう1本も今秋に塗り替える。東武日光駅で公開した新たなデザインは、日光東照宮で用いられる青や、地