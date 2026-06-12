木原官房長官は１２日の衆院内閣委員会で、自身の秘書官が昨年９月に公費で出張中、知人女性を宿泊先ホテルに招き入れ、女性分の宿泊費をホテル側に支払っていなかったと明らかにした。雑誌からの指摘を受け、私費で支払いを済ませたという。木原氏によると、秘書官は経済産業省に勤務していた昨年５、６、９月の計５回の地方出張で女性を宿泊先ホテルに呼び、うち２回は朝まで一緒に過ごした。女性への情報漏えいの疑いも雑誌